Рилски спортист допусна пета загуба в груповата фаза на турнира ФИБА Къп

Баскетболистите на Рилски спортист загубиха като гост от турския Есенлер Ерокспор с 62:113 (19:37, 17:31, 12:18, 14:27) в мач от седмия кръг в група С на европейския турнир ФИБА Къп.

Българският състав има две победи и вече пет загуби в груповата фаза на надпреварата, заемайки четвърто място в класирането, а отборът от Истанбул е едноличен лидер с пълен актив от седем успеха.

Тимът от Самоков изигра много слабо първо полувреме (36:68), след което не успя да навакса и отстъпи с 51 точки разлика. В състава имаше кадрови проблеми и по различни причини отсъстваха Деян Карамфилов, Малик Джонсън, Алан Арнет и Мирослав Васов.

Красимир Петров беше най-резултатен за Рилски спортист с 15 точки и 7 асистенции, Джаксън Стормо записа 10 точкии 7 борби.

За домакините се отличиха Кевин Йебо с 19 точки и 10 борби и Амаду Соу с 16 точки и 7 борби.

В следващия си мач от турнира на 10 декември Рилски спортист ще гостува на БК Гянджа (Азербайджан). Първата среща между двата тима не се състоя, след което беше присъдена служебна победа на родния тим с 20:0. На 22 ноември отборът от Самоков е домакин на Черно море в Националната баскетболна лига за мъже.

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