Рафаел Жодар призна за физическия спад в Торино, но и сподели, че се чувства по-добре

Рафаел Жодар призна за физически спад по време на двубоя си срещу Артур Фис на Финалите на ATP в Торино, който загуби с 6:4, 2:6, 2:6. Испанецът потвърди, че след срещата се чувства по-добре и се очаква да излезе на корта срещу Бен Шелтън в четвъртък, 19 ноември.

"Явно съм по-добре след мача. Опитваш се да се възстановиш по най-добрия възможен начин и възможно най-бързо. По време на мача беше трудно, очевидно, защото усещах, че не мога да се състезавам и физически не бях на ниво днес, особено в последните два сета, но това се случва", заяви Рафаел Жодар.

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"Случвало се е на всеки в тура, защото играем толкова много мачове. Това е нещо, с което трябва да се справим, и трябва да продължим напред и да помислим какво можем да направим, за да предотвратим тези ситуации", добави 20-годишният испански тенисист.

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В момента в официалната ранглиста на ATP Тейлър Фриц заема 9-о място с 3300 точки, Рафаел Жодар е 10-и с 3234 точки, а Алекс де Минор се намира на 11-о място с 3170 точки.

Тази подредба означава, че австралиецът Алекс де Минор реално се нуждае от отказване на Жодар от турнира, за да може да влезе като резерва и да получи шанс да спечели мач в Торино, с който да натрупа точки за преминаване в топ 10.

За Жодар шансовете за класиране на полуфиналите в група "Джон Макенроу" остават минимални след двете му поражения от Александър Зверев и Артур Фис. Въпреки това, при евентуална победа над Бен Шелтън в четвъртък той би могъл да съхрани позициите си пред Фриц и Де Минор в крайната класация за годината.

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