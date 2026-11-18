Германци с победа на Финалите на ATP в Торино при турнира на двойки

Испанецът Марсел Гранолерс и аржентинецът Орасио Себайос претърпяха поражение във втория си мач от груповата фаза на Финалите на ATP в Торино. Дуетът отстъпи пред германците Кевин Кравиец и Тим Пюц след обрат с 7:6(4), 1:6, 5:10 в супертайбрек.

Das deutsche Davis-Cup-Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz hat sich bei den ATP Finals vorzeitig fürs Halbfinale qualifiziert. Das Tennis-Duo aus Coburg und Frankfurt gewann auch sein zweites Gruppenmatch gegen Marcel Granollers (Spanien) und Horacio Zeballos (Argentinien) mit 10:5 im Match-Tiebreak, nachdem es in den Sätzen 6:7 (4:7), 6:1 gestanden hatte. Es war der erste Sieg im fünften Duell mit Granollers/Zeballos. 🚨 ▶️ Die Turniersieger von 2024 stehen damit schon vor dem letzten Vorrundenmatch gegen die Italiener Bolelli und Andrea Vavassori sicher in der K.-o.-Runde. Zum Auftakt hatten sich Krawietz/Pütz gegen Christian Harrison (USA) und Neal Skupski (Großbritannien) klar in zwei Sätzen durchgesetzt. ▶️ Krawietz und Pütz, die 2024 als erstes deutsches Doppel die ATP Finals gewinnen und zweimal das US-Open-Finale erreichen konnten, werden 2027 nicht mehr als Duo auf der Tour antreten. Zum Abschluss treten beide nach den ATP Finals noch für das deutsche Team bei der Davis-Cup-Endrunde in Bologna an. — Sky Sport (@SkySportDE) November 18, 2026

Гранолерс и Себайос спечелиха първия сет след оспорван тайбрек с 7:6(4). Във втората част обаче Кравиец и Пюц поеха пълния контрол върху събитията на корта и изравниха след убедителното 6:1. В решаващия супертайбрек германската двойка поддържаше преднина и затвори мача с 10:5 в своя полза.

Това е първа загуба за Гранолерс и Себайос срещу Кравиец и Пют в техните пет мача един срещу друг на ниво ATP, след като преди този двубой испанецът и аржентинецът водеха с 4:0 победи. С този успех германският дует се изкачва на първото място в група Марк Удфорд и си осигурява място на полуфиналите в Торино.

За да продължат към полуфиналната фаза на турнира, Марсел Гранолерс и Орасио Себайос ще трябва задължително да търсят победа в последния си двубой от групата. В петък те излизат срещу поставените под номер 2 в схемата Кристиан Харисън от САЩ и Нийл Скупски от Великобритания.

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