Испанецът Марсел Гранолерс и аржентинецът Орасио Себайос претърпяха поражение във втория си мач от груповата фаза на Финалите на ATP в Торино. Дуетът отстъпи пред германците Кевин Кравиец и Тим Пюц след обрат с 7:6(4), 1:6, 5:10 в супертайбрек.
Гранолерс и Себайос спечелиха първия сет след оспорван тайбрек с 7:6(4). Във втората част обаче Кравиец и Пюц поеха пълния контрол върху събитията на корта и изравниха след убедителното 6:1. В решаващия супертайбрек германската двойка поддържаше преднина и затвори мача с 10:5 в своя полза.
Това е първа загуба за Гранолерс и Себайос срещу Кравиец и Пют в техните пет мача един срещу друг на ниво ATP, след като преди този двубой испанецът и аржентинецът водеха с 4:0 победи. С този успех германският дует се изкачва на първото място в група Марк Удфорд и си осигурява място на полуфиналите в Торино.
За да продължат към полуфиналната фаза на турнира, Марсел Гранолерс и Орасио Себайос ще трябва задължително да търсят победа в последния си двубой от групата. В петък те излизат срещу поставените под номер 2 в схемата Кристиан Харисън от САЩ и Нийл Скупски от Великобритания.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google