Геша: Трябваше да вкараме повече

2:2 приключиха в Исперих, местния Бенковски и Септември (Тервел). Срещата е от втория кръг на Североизточната Трета лига.

Без победител в Исперих

Георги Иванов-Геша, треньор на Септември коментира пред клубния сайт.

„Трябваше да вкараме повече. Първото полувреме трябваше да завърши 4:0 в наша полза. Вместо да поведем с 3:0, ни вкараха за 2:1. Петър Георгиев се контузи в момент, в който не успяхме да реагираме, те нахлуха с повече хора и ни отбелязаха. През второто полувреме имаха някакво игрово преимущество, но ние имахме ситуации на контра, които трябваше да разгърнем и да вкараме поне още 2-3 гола. Много усилия хвърлиха и двата отбора. Няма какво да се оплаквам от моите футболисти. Всеки даде, каквото можа от физическите си сили. Не успяхме да съхраним сили, но ще я мислим за събота. Няколко души ги нямаше днес и те следва да са по-свежи. Би трябвало те да се появят на преден план в събота. Трябваше да прекрояваме състава. Наложи се Ивелин Василев, който е централен нападател, игра като централен защитник“.

Снимка: septemvri98.com

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