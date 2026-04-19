Падна първият гол, зачетен по “Правилото на Венгер”

Първото попадение по различното правило за засада, предложено от Арсен Венгер, вече е факт. Според него за да бъде отменен гол поради засада, целият атакуващ състезател трябва да е пред последния защитник. Ако в който и да е момент част от телата им са на една линия, засада няма. Това е коренно различно от настоящото правило, при което дори милиметър преднина пред защитника прави атаката нередовна.

Засега това нововъведение е само в тестови период в канадското първенство и вече станахме свидетели на първия редовен гол, който би бил отменен навсякъде другаде по света. Ситуацията се случи в мача между Пасифик ФК и Халифакс Уондърърс. Алехандро Диас, играч на Пасифик ФК, отбеляза изравнителното попадение за 2:2 именно благодарение на новото правило.

Голът му дойде след добавка при удар на негов съотборник, който вратарят изби в наказателното поле. Там се намираше Диас, редом до последния защитник на противника, но в очевидна позиция на засада според старите норми. Въпреки това не цялото му тяло беше пред защитника. Поради тази причина, след преглед на ситуацията, голът беше зачетен. Срещата завърши при резултат 2:2, а ефектите от „Правилото на Венгер“ вече започват да се усещат.

Alejandro Dìaz takes advantage of the daylight offside law!



For the first time in #CPLSoccer, Arsène Wenger's law comes into effect, as the Pacific FC striker stays *just* onside to convert home a goal against the Halifax Wanderers pic.twitter.com/2JDlF9A9KK — OneSoccer (@onesoccer) April 18, 2026

През този сезон правилото ще бъде в тестов период в Канада. След края му ще се направи оценка дали е имало положителен ефект и дали са нужни някакви промени в бъдеще. Ако резултатите са задоволителни, следващата стъпка е да се обмисли разширяването му и в други професионални състезания.