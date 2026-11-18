Елизара Янева се класира за втория кръг на сингъл в Търнава

Първата ракета на България при жените Елизара Янева се класира за втория кръг на сингъл на турнира на твърди кортове в Търнава (Словакия) с награден фонд 60 хиляди долара.

Поставената под номер 1 в схемата българка направи обрат и победи Елена Малигина (Естония) с 6:7(5), 6:4, 7:6(5) след три часа и 27 минути игра.

Елизара Янева отстъпи с три места в световната ранглиста

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп“ на няколко пъти успя да навакса изоставане с пробив, а при 6:5 в първия сет пропусна два сетбола. Впоследствие се стигна до тайбрек, в който Янева отстъпи с 5:7 точки. Българката изостана с 1:4 във втория сет, но не се предаде и спечели пет поредни гейма, за да изравни резултата в сетовете след 6:4.

В решителната трета част Янева поведе с 5:3, но допусна изравняване при 5:5, след като пропусна два мачбола на собствен сервис при 5:4. Последва размяна на по още един пробив и се стигна до решителен тайбрек. В него Янева поведе с 4:1, допусна изравняване при 5:5, но спечели следващите две точки и триумфира с победата.

С този успех Елизара Янева заработи 9 точки за световната ранглиста, в която през тази седмица заема 142-ро място. Във втория кръг българката ще играе срещу квалификантката Юлия Щузек (Германия).

По-късно днес другата българска националка Лидия Енчева ще играе срещу петата поставена Сюзан Ламенс (Нидерландия) в среща от първия кръг на сингъл.

Вчера Елизара Янева се класира и за четвъртфиналите на двойки в тандем с Беатрис Зелтина (Латвия). Двете победиха словачките Доминика Пирохова и Радка Желничкова с 6:1, 2:6, 10:7 за час и 11 минути игра. За място на полуфиналите Янева и Зелтина ще играят срещу победителките от двубоя между четвъртите поставени Алисия Дъдъни (Великобритания) и Елена Малигина (Естония) и тандема на Теодора Костович (Сърбия) и Джорджина Гарсия Перес (Испания).

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