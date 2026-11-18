Джервонта Дейвис обяви завръщане на ринга за пролетта на 2027-а

Американската звезда Джервонта Дейвис разкри плановете си да се изправи срещу бившия световен шампион в лека категория Джордж Камбосос през пролетта на 2027 година.

32-годишният Дейвис, чийто актив включва 30 победи, 1 равенство и 28 нокаута, не се е качвал на ринга от март миналата година. Тогава той записа спорно равенство срещу Ламонт Роуч, а впоследствие бе принуден да прекъсне състезателната си дейност заради проблеми със закона.

Боксьорът трябваше да проведе двубой с превърналия се в боксьор ютубър Джейк Пол през ноември 2025 година, но срещата бе отменена след поредица от обвинения, отправени от бившата му приятелка. Макар че Дейвис успя да уреди гражданския иск с извънсъдебно споразумение, срещу него все още текат наказателни производства, а следващото му явяване в съда е насрочено за 17 ноември.

Правните перипетии поставиха под сериозно съмнение дали и кога Дейвис ще поднови кариерата си, но той даде ясен знак в социалните мрежи, че готви завръщане. Боксьорът качи предварителен постер за среща с Камбосос през пролетта в личния си профил в Instagram. Въпреки че върху изображението фигурира емблемата на организацията "Premier Boxing Champions", сблъсъкът все още не е официално потвърден от промоутърите.

33-годишният Камбосос (22-4, 10 с нокаут) също не се е бил от юни насам, когато бе спрян в осмия рунд от шампиона на IBF в суперлека категория Ричардсън Хитчинс. През 2021 година австралиецът поднесе грандиозна сензация с победата си над Теофимо Лопес за обединените световни титли в лека категория, но след това формата му спадна и той записа четири загуби в последните си шест изяви.

Камбосос допълнително нажежи обстановката около евентуалната битка, като сподели генерирано с изкуствен интелект видео от заставане очи в очи с Дейвис, придружено от заканата: „Истинската война предстои“.

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