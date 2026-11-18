Славия поздрави Таня Гатева за победата на България срещу Чехия в квалификациите за Евро 2027

Славия поздрави треньора Таня Гатева за победата на българския национален отбор по баскетбол при жените срещу Чехия с 56:53 в квалификациите за Евро 2027. Гатева едновременно е начело на "белите", както и на тима на България, съвместявайки двете длъжности.

България победи Чехия след драматични последни секунди

"Когато работата в залата се превърне в успех на международната сцена, цялото семейство на БК Славия се радва заедно с тях", се казва в поздравлението на "белите" в официалната страница на клуба в социалната мрежа Фейсбук.

България е на второ място във временното класиране в квалификационна група J с 5 точки, а лидерът Испания е с точка повече.

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Снимки: Sportal.bg