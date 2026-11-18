Българските участници на Junior Orange Bowl се подготвят в зала „София“

Българските тенисисти, които спечелиха право на участие в турнира Junior Orange Bowl, се подготвят в зала „София“ в Борисовата градина. Общо 13 родни таланти заслужиха директни квоти за надпреварата след представянето си в европейските плейофи, които се проведоха през октомври в Бургас. Турнирът в Маями ще се състои от 14 до 19 декември.

Българските представители, спечелили квоти за Junior Orange Bowl, са: Момчета до 12 години: Ивелин Василев и Слави Георгиев Момичета до 12 години: Ния Синчанова, Кайра Алексиева и Рая Карабова Юноши до 14 години: Бруно Дженев, Емил Алексиев, Даниел Стоянов и Александър Борисов Девойки до 14 години: Карла Бързакова, Изабела Жечева, Юлияна Димитрова и Симона Попова.

Подготовка в зала „София“ провежда и втората ракета на България при жените Росица Денчева. През 2021-а тя печели титлата на сингъл и достига до финала на двойки при 14-годишните на турнира Eddie Herr, а след това завършва на трето място на Orange Bowl.

След една от тренировките Росица Денчева се срещна с младите таланти и сподели с тях впечатленията си от участието си в двата престижни турнира.

През зимния сезон зала „София“ ще се използва с приоритет за подготовка на националните състезатели на България от различните възрастови групи. Любителите на тениса също имат възможност да играят в залата през свободните часове, като запазването на час става чрез резервационната система на Българския национален тенис център (БНТЦ).“

"Българската федерация по тенис изказва благодарност на Министерството на младежта и спорта, Национална спортна база и Райна Ботева – управител на зала „София“, за предоставената възможност българските тенисисти да провеждат подготовката си там", написаха от централата.

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