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Халф на Лудогорец изведе Гвинея след гол и асистенция, носи и с капитанската лента

  • 13 ное 2026 | 05:22
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Халф на Лудогорец изведе Гвинея след гол и асистенция, носи и с капитанската лента

Полузащитникът на Лудогорец Агибу Камара изигра силен двубой за националния тим на Гвинея, извеждайки съотборниците си с капитанската лента и записвайки асистенция при победата с 2:1 срещу Еритрея. Срещата бе част от третия кръг на пресявките за Купата на африканските нации през 2027 година.

След изиграването на три мача отборът на Пауло Дуарте има актив от шест точки и заема второто място в група Д. Лидерската позиция принадлежи на Южна Африка със същия брой точки, докато Кения и Еритрея разполагат с по една точка.

Селекционерът Пауло Дуарте гласува пълно доверие на халфа на българския шампион, като го постави сред титулярите и му повери лидерската роля. Камара остана на терена до 70-ата минута, когато бе заменен от Ибрахима Сори Бангура.

Футболистът на разградчани бе в основата на първото попадение за домакините още преди почивката. След негово прецизно изпълнение на корнер от лявото крило, Мохамед Сума се извиси над съперниковата защита и насочи топката с глава в мрежата за 1:0.

В началото на второто полувреме гвинейците увеличиха аванса си. В 53-ата минута Ядали Диаби бе точен за 2:0. Еритрея върна интригата в 82-ата минута благодарение на попадение на Нгусе Гебренетабай, но селекцията на Гвинея удържа преднината си до последния съдийски сигнал.

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