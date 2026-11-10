Текпетей: Вкарвах голове и давах асистенции, но ме пренебрегваха

Една от звездите на Лудогорец - Бърнард Текпетей, призна, че е недоволен от дългото си и според него незаслужено отсъствие от националния тим на Гана. Крилото на "орлите" подчерта, че изявите му в Европа са заслужавали по-голямо внимание от страна на "черните звезди" в последните години.

„Играех в Европа, бележех голове, правех асистенции и участвах в Шампионската лига и Лига Европа, но въпреки това ме пренебрегваха. В същото време викаха играчи от други първенства, които нямаха нито един гол и нито една асистенция. Вие как бихте се почувствали?“, сподели Текпетей пред "SPORTSworldGhana".

Той има 2 мача за Гана, които са записани преди 9 години. Заради това и наличието на български паспорт, имаше идея Текпетей да стане национал на България. Оказа се обаче, че това няма как да се случи, при положение, че той е играл в официални срещи за родината си Гана.

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