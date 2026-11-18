Стопанската академия в Свищов изгражда футболно игрище за 750 000 евро

Стопанската академия (СА) "Димитър А. Ценов" в Свищов започна изграждането на ново футболно игрище в спортния си комплекс в Корпус "Юг", съобщиха от свищовското висше училище. Проектът предвижда цялостно обновяване на съществуващото помощно футболно игрище и превръщането му в модерно спортно съоръжение с изкуствена настилка. Инвестицията е на стойност около 750 000 евро и се финансира по програма на Министерството на младежта и спорта за изграждане и обновяване на спортни обекти, въз основа на одобрено проектно предложение, допълниха от Академията.

Строителните дейности включват подготовка на терена, полагане на трошенокаменна основа и изкуствена тревна настилка, която ще осигури съвременни условия за спорт и физическа активност. От образователната институция подчертаха, че с реализирането на проекта СА „Димитър А. Ценов“ ще модернизира спортната си инфраструктура, създавайки по-добри условия за спортни занимания и състезания. Новото съоръжение ще бъде ценна придобивка както за академичната общност, така и за спортната общественост в Свищов, казаха още от Академията.

Спортната база и футболните игрища, които се намират в Корпус „Юг“ се ползват за тренировъчни занятия и състезания от Общинския футболен клуб (ОФК) „Академик“ и ФК „Лато“. В двата футболни клуба тренират над 250 деца и младежи от Свищов и региона.През 2024 г. Свищовската академия откри реновирана спортна зала в Корпус „Юг”.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google