БК Ботев Академик строи собствена зала

Баскетболен клуб Ботев Академик от Пловдив започва сериозна начинание. Председателят на клуба Васил Врачев обяви, че в началото на следващата година трябва да започне строителство на зала на клуба. Тя ще бъде с два баскетболни терена и ще се намира в района на Гребната база в града на тепетата, близо до спортното училище. Ще има седалки за 400 зрители. Инвестицията вероятно ще излезе в размер на 5 милиона евро, като от клуба продължават да търсят спонсори за изграждането на проекта. От Ботев Академик са предпочели да изградят съоръжение за своята школа, а не за първия тим, който в момента заема трето място във временното класиране в елита на страната. Изготвянето на необходимите документи е отнело 9 години. Към момента в Ботев Академик тренират близо 500 деца от различни възрастови групи, част от тях пък са възпитаници на спортното училище.

Колкото до представянето на мъжете, то Давид Мазур (наставник на тима) определи целите със силно представяне при класиране в плейофите на шампионата, както е победи в турнира за купата на страната. Помощникът Йордан Янков обаче не скри, че мечтите са свързани в близко бъдеще за спечелването на шампионската титла. От Ботев Академик обаче признават, че конкуренцията в НБЛ е изключителна голяма и въпреки това не приемат за изненада временното лидерство на Миньор от Перник. След обединението в клуба се радват за първи път на страхотна и футболна подкрепа от трибуните.

Ще припомним, че заради заетост на зала „Колодрума“, първото голямо баскетболно дерби на Пловдив между Ботев Академик и Локомотив Пд ще се играе на 3 декември, а не както бе по програма два дни по-късно.

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