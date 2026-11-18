Над 190 деца участват в лагер за подбор на звено "Бъдещи звезди"

С амбиция, енергия и желание за усъвършенстване започна лагерът за подбор на звено „Бъдещи звезди“, организиран от Треньорската комисия към Българска федерация по художествена гимнастика. Инициативата събира 190 деца, техните треньори, членовете на ТК / БФХГ и впечатляващ екип от поканени специалисти, които споделят своите знания, опит и професионални умения със следващото поколение български гимнастички.

Лагерът стартира с лекция на съдийския правилник под ръководството на международния съдия Рада Вражева. След това участничките преминаха към планираните занимания - работа с тяло и уред, физическа, балетна и танцова подготовка.

В рамките на петте дни младите таланти ще преминат през оценяване на артистичността и общата физическа подготовка, а заключителният ден ще бъде посветен на изпитите: работа с тяло и уред.

Особена стойност на лагера придава участието на широк кръг от доказани професионалисти, чиито знания и различни подходи към подготовката предоставят на децата възможност да надграждат своите умения и да разширяват представите си за съвременната художествена гимнастика.

Треньорската комисия към БФХГ: Мария Кънчева, Величка Петкова, Кремена Ангелова, Любомира Казанова, Мария Илиева, Мария Калангерова, Нина Саръсакалова, Савина Ганчева, Силвия Митева, Симона Дянкова и Елена Дукова.

Главен отговорник за провеждането на лагера е Силвия Митева, а организационната дейност е поверена на Елена Дукова, съобщават от федерацията.

Поканени специалисти: Ангелина Михайлова, Валентин Радков (брейк танци), Дарина Василева, Евелина Ананиева, Елизабет Колева, Елица Луканова (балетен педагог), Катрин Велкова, Карина Нейкова, Кристина Ташева, Мария Гатева, Мария Мехлемова, Марияна Памукова, Мартина Грозева, Рада Вражева и Ромина Божилова.

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