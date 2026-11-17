Юлия Стаматова достигна до четвъртфиналите на двойки в Анталия

Юлия Стаматова достигна до четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на твърда настилка в Анталия (Турция) с награден фонд 15 хиляди долара.

33-годишната българка и представителката на домакините Дога Тюркмен, четвърти поставени в схемата, надиграха Юзуха Негиши (Япония) и Саумрита Джагатдео Верма (Индия) с 6:0, 6:2 за 59 минути на корта.

Следващите съпернички на Стаматова и Тюркмен ще бъдат победителките от двубоя между японките Сае Ногучи и Шихо Цуджиока, и Вероника Луценко (Русия) и Джорджана Продан (Румъния).

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