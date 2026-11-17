Янаки Милев преодоля първия кръг в Ираклион

Националът на България за Купа "Дейвис" Янаки Милев се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в Ираклион (Гърция) с награден фонд 30 хиляди евро.

22-годишният състезател победи сънародника си Даниъл Спасов с 6:0, 6:2 за час и шест минути на корта.

Следващият опонент на българина ще бъде победителят от двубоя между шестия поставен Никита Мащаков (Украйна) и квалификант.

Милев ще участва и в надпреварата на двойки със сънародника си Анас Маздрашки срещу нидерландците Мак Висер и Ларс Вагенаар.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google