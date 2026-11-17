Зверев: Никога не съм мислил, че ще съм номер 1

Александър Зверев получи трофея за номер 1 в световната ранглиста на ATP в края на сезона на церемония в понеделник вечер по време на Финалите на ATP в Торино. Зверев се наслаждава на най-силния сезон в кариерата си през 2026 г., като най-големите му успехи са първите две титли от Големия шлем – на „Ролан Гарос“ и US Open. Германецът достигна също до полуфиналите на Australian Open и за първи път игра финал на „Уимбълдън“, демонстрирайки забележителна постоянност на най-високо ниво.

„За мен е огромна чест да държа този трофей и да бъда част от тази церемония“, заяви Зверев на корта. „Миналата година, когато участвах в този турнир, си мислех: „Може би мога да спечеля титла от Големия шлем. Може би мога да направя силен сезон“. Но никога не съм си представял, че ще стоя тук с този трофей в ръце. Да завърша годината като номер 1 в света е нещо изключително специално. Това е най-голямото постижение в кариерата ми. Да спечеля две титли от Големия шлем, да достигна финала на „Уимбълдън“… Изживявам най-добрата година в живота си и сега този трофей е перфектният завършек.“

Зверев ще изиграе втория си мач на тазгодишните Финали на ATP във вторник, като до момента има 66 победи през сезона – повече от всеки друг тенисист в тура. Той участва в турнира в Торино и като лидер в световната ранглиста, след като по-рано този месец стана 30-ият тенисист в историята, достигнал до първото място в мъжкия тенис. Зверев е четвъртият действащ тенисист, който получава отличието за номер 1 в края на сезона. Останалите са Новак Джокович, който държи рекорда с осем подобни отличия, Карлос Алкарас с две и Яник Синер с едно.

29-годишният германец е първият представител на Германия, който завършва сезона като номер 1 в световната ранглиста на ATP, както и най-възрастният тенисист, който постига това за първи път. Към 23 ноември 2026 г., когато ще бъде публикувана окончателната ранглиста на ATP за сезона, Зверев ще бъде на 29 години и 217 дни.

Така той ще подобри рекорда на Андре Агаси, който е бил на 29 години и 214 дни, когато за първи път завършва сезона като номер 1 през 1999 г., както и постижението на Анди Мъри, който е бил на 29 години и 197 дни при първото си подобно отличие през 2016 г.

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