Клаебо ще пропусне откриването на сезона в ски-бягането в Норвегия

Единадесеткратният олимпийски шампион Йоханес Клаебо ще пропусне откриването на сезона в ски-бягането в Бейтостолен, Норвегия, поради контузия на левия палец, съобщи пресслужбата на Норвежкия ски съюз.

„Йоханес е контузил левия си палец и след консултация с медицинския си екип реши да пропусне състезанията в Бейтостолен този уикенд. Той вече се е върнал към леки тренировки, но все още не е получил разрешение за състезание“, се казва в изявление на организацията.

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Лекарят на норвежкия национален отбор Ове Верхаген изрази надежда, че Клаебо ще се възстанови навреме за първия етап от Световната купа, който ще се проведе от 27 до 29 ноември в Рука, Финландия.

Състезанието в Бейтостолен ще се проведе от 20 до 22 ноември. Програмата включва 10 км класическо бягане по часовник, спринтове и 15 км свободен стил.

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Снимки: Gettyimages