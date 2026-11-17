Александра Начева: Приоритетът е да имаме специализиран стадион за атлетика в Пловдив

Днес Българска федерация по лека атлетика съвместно с Българския олимпийски комитет представи карта на лекоатлетическата инфраструктура в България. На събитието беше засегната и темата с липсата на стадион за този спорт в Пловдив, който е отговаря на необходимите условия за тренировки и провеждане на състезания. Бронзовата европейска медалистка в тройния скок от Бирмингам 2026 Александра Начева коментира темата пред журналистите.

“Искам да кажа, че съм горда, че именно нашата федерация започва нещо толкова мащабно, което ще допринесе за развитието на целия спорт в държавата. Много спортове могат за използват интерактивната карта и тя да се подобрява всяка изминала година.

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Като малко дете, започнало от град Пловдив, бих искала всяко дете, което има желание да се занимава със спорт, да има достъп до стадион за лека атлетика или зала за друг вид спорт. Има много проблеми зад неосъществяването на българските спортисти, но смятам, че заедно всички структури стъпка по стъпка всяка година да се подобряваме. За град Пловдив ще започна от приоритетите - не може всичко наведнъж, а а по-скоро стъпка по стъпка. Аз съм благодарна, че зимния сезон има къде да тренирам. Нашата зала и другата в Пловдив не бих казала, че са приоритети, въпреки че има какво да се подобрява. По-скоро бих се радвала да имаме специализиран стадион за атлетика в Пловдив. Аз лично тренирам целогодишно в залата поради лошите условия навън. Това е първото нещо, върху което трябва да се обърне внимание”, сподели Начева.

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Снимки: Борислав Трошев