Вратар на Локо (София) ще е аут няколко месеца

В Локомотив София стягат сериозна зимна селекция. Както е известно, "железничарите" тръгнаха с големи амбиции и нов треньор - Любослав Пенев, в началото на сезона, но към момента са последни в класирането. Отделно от това отборът няма и назначен постоянен наставник, като временно тимът ще бъде воден от шефа на школата Александър Георгиев.

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"Работи се върху селекцията усилено. Мислим поне трима да привлечем, а може би и четирима. Александър Любенов се контузи и е възможно да вземем и още един вратар. Най-вече, за да има конкуренция. Сашо ще отсъства до март или април", коментира собственикът на клуба Веселин Стоянов. "Ще бъдем в Анталия за зимна подготовка. Там бяхме и миналата година. На футболистите много им е харесало тогава и проявиха желание отново да се подготвят там. Ние, съответно, се съгласихме. Удовлетворихме тяхното желание. Дай Боже, сега да има ефект.", каза още той пред "Мач Телеграф".

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