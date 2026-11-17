Не постигнах детските си мечти, призна на прощаване украинка

Украинската тенисистка Леся Цуренко обяви, че е решила да сложи край на кариерата си на 37-годишна възраст. Тя призна, че тялото ѝ я е предавало и че не е успяла да постигне нито една от целите, които си е поставяла в спорта. Така кариерата ѝ приключва с горчиво разочарование.

Цуренко достигна до топ 25 на световната ранглиста, като през 2019 г. записа най-доброто си класиране – 23-то място, след като игра на финала на турнира в Бризбън. По това време тя се намираше в най-добрата си форма и постигна победи над Онс Жабер, Наоми Осака, Каролине Возняцки и Южени Бушар.

В емоционално изявление украинката потвърди, че слага край на състезателната си кариера. Макар да призна, че животът ѝ вероятно никога няма да бъде същият без тениса, тя не скри съжалението си, че не е успяла да постигне повече. Решението ѝ идва в седмица, в която сънародничката ѝ Елина Свитолина отново блесна на корта.

Всъщност Цуренко почти не е играла през последните няколко години. Последното ѝ участие беше през ноември 2024 г. на турнир от категория WTA 125 в Мидланд. Така на практика тя от доста време отсъства от професионалния тенис.

В кариерата си украинката спечели четири титли от WTA – по една в Истанбул и Гуанджоу и две в Акапулко. През 2018 г. достигна до четвъртфиналите на US Open, а освен това игра в четвъртия кръг на „Уимбълдън“ и „Ролан Гарос“. Последното ѝ участие в турнир от Големия шлем беше на US Open през 2024 г., когато загуби от Пейтън Стърнс.

„Благодаря ти, тенис!

Изчаках известно време, докато се почувствам готова искрено и честно да изразя благодарността си към тениса, защото последните няколко години в професионалния тур пречупиха нещо вътре в мен и започнах да се съмнявам в любовта си към този спорт“, написа Цуренко.

„Но сега, след като мина известно време и положих много усилия, за да работя върху себе си, мога да кажа, че съм истински благодарна за всичко, което тенисът ми даде – всички възможности, всички уроци, щастливите моменти и, разбира се, всички прекрасни хора, които срещнах по пътя си, които споделиха това пътешествие с мен и ме подкрепяха през цялата ми кариера.

Искрено съм благодарна на всички, които вярваха в мен, когато самата аз не вярвах в себе си, на всички, които ми помогнаха и направиха възможно да се състезавам на професионално ниво, както и на онези, които бяха до мен както в най-щастливите, така и в най-трудните моменти.

В същото време трябва да призная, че това е много труден момент за мен. Не успях да осъществя детските си мечти, нито да постигна всичко, на което се надявах.

Тялото ми често ме предаваше, а в психологически план невинаги успявах да се справя с предизвикателствата, пред които се изправях. Предполагам, че все още имам нужда от време, за да приема факта, че не всичко се разви така, както си го представяше малкото момиче, което някога бях.

Но най-важното е, че сега знам, че животът без тенис е възможен. Такъв живот съществува и мога да се опитам да намеря удовлетворение в други области.

Преди искрено вярвах, че животът ми ще приключи в момента, в който приключи и кариерата ми.

За някои това може да звучи прекалено драматично, но наистина се чувствах така. В продължение на много години почти изцяло определях себе си чрез тениса и често бях толкова погълната от него, че губех представа коя съм извън спорта.“

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