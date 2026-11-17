Динко Динев се класира за четвъртфиналите на двойки в Мексико

Динко Динев се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в Чиуауа (Мексико) с награден фонд 30 хиляди долара.

22-годишният българин и Стефан Купър (Великобритания), които са поставени под номер 3 в схемата, победиха Илайджа Строуд (САЩ) и Аксел Кабрера (Мексико) с 6:3, 6:2 за 70 минути на корта.

С по два пробива във всеки от сетовете, Динев и Купър не срещнаха сериозни затруднения по пътя си към четвъртфиналната фаза. Там те ще се изправят срещу Емилиано Агилера Гереро (Мексико) и Александър Бърнард (САЩ).

Българинът ще участва и в надпреварата на сингъл, където е шести поставен и ще стартира срещу квалификанта Хоакин Бианки (Аржентина).

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