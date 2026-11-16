Лудогорец не остави шансове на Черно море в U16

Лудогорец победи Черно море с 6:0 в среща от 12-ия кръг на Елитната юношеска група до 16 години.

Разградчани поведоха в 27-ата минута чрез Йоан Йорданов. Шест минути по-късно Раян Димитров удвои преднината на домакините и оформи резултата на почивката.

Лудогорец продължи да доминира и през втората част. Денислав Петров покачи на 3:0 в 48-ата минута, а Ник Георгиев отбеляза четвъртото попадение в 56-ата. Раян Димитров се разписа за втори път в 64-ата минута, а крайното 6:0 оформи Йоан Йорданов с втория си гол в мача в 85-ата минута.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google