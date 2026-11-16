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Жезус: Сега и на майката на Роналдо ли да отговарям? Разбирам я, но не съм го излъгал

  • 16 ное 2026 | 20:11
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Селекционерът на Португалия Жорже Жезус бе помолен на пресконференцията преди утрешния мач срещу Уелс да коментира полемичните изказвания на Долорес Авейро - майката на Кристиано Роналдо. Тя малко по-рано изрази задоволство от загубата на Португалия от Дания с 1:4. Дамата добави още, че синът ѝ е бил подведен в националния отбор и че към него не е било показано никакво уважение.

Майката на Роналдо: Доволна съм, че Португалия загуби без него, така им се пада
Майката на Роналдо: Доволна съм, че Португалия загуби без него, така им се пада

„Сега и на майката на Кристиано Роналдо ли трябва да отговарям? Майката на Кристиано Роналдо е дама, която много уважавам, какво да каже? Майката си е майка, няма какво да се направи, разбирам изказванията ѝ“, заяви Жезус.

Кристиано е легенда на португалския футбол. Националният отбор на Португалия и португалският футбол никога няма да могат да го забравят. Ситуацията е реалност. Всички я знаем и сме подготвени за нея.

Като приятел на Кристиано Роналдо, работих с него в продължение на една година и го опознах лично. Когато отидох в Ал-Насър, му казах: „Отивам там и ще ти помогна да станете шампиони. Аз НЕ съм го измамил", добави селекционерът.

„Не знам кога ще приключи това. Никога не се страхувам от нищо; вече ме познавате добре. Ако се срещнем отново тук догодина, за да говорим за футбол, и ми зададете въпроси за Кристиано, ще ви отговоря", каза още Жезус.

Относно освобождаването на Бернардо Силва и информацията от Реал Мадрид, че той ще бъде на разположение за игра през уикенда, специалистът отвърна: „По-добре от мен това може да го каже само лекарят, аз не съм част от медицинския щаб. Бернардо и Фабио Силва поискаха да направят няколко упражнения с моя асистент Педро, след което Бернардо се оплака от мускулен проблем пред медицинския отдел, който вечерта ме информира, че има лек проблем. Но диагнозата не я поставям аз. Това, което медицинският щаб ми каза, е, че предвид двата дни между мачовете нямаше време Бернардо да играе в този мач. През уикенда ще има повече време… но лекарят може да каже най-точно – става дума за мускулна травма, за дискомфорт".

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