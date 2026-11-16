Жезус: Сега и на майката на Роналдо ли да отговарям? Разбирам я, но не съм го излъгал

Селекционерът на Португалия Жорже Жезус бе помолен на пресконференцията преди утрешния мач срещу Уелс да коментира полемичните изказвания на Долорес Авейро - майката на Кристиано Роналдо. Тя малко по-рано изрази задоволство от загубата на Португалия от Дания с 1:4. Дамата добави още, че синът ѝ е бил подведен в националния отбор и че към него не е било показано никакво уважение.

Майката на Роналдо: Доволна съм, че Португалия загуби без него, така им се пада

„Сега и на майката на Кристиано Роналдо ли трябва да отговарям? Майката на Кристиано Роналдо е дама, която много уважавам, какво да каже? Майката си е майка, няма какво да се направи, разбирам изказванията ѝ“, заяви Жезус.

🇵🇹 Jorge Jesus: “I understand what Cristiano Ronaldo’s mom said. After all, a mother is a mother. “From what I've read, raising her children hasn't been easy for her. She's a model mother. So, for me, all of this is normal and understandable”. https://t.co/pCpvJl6aiW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 16, 2026

„Кристиано е легенда на португалския футбол. Националният отбор на Португалия и португалският футбол никога няма да могат да го забравят. Ситуацията е реалност. Всички я знаем и сме подготвени за нея.

Като приятел на Кристиано Роналдо, работих с него в продължение на една година и го опознах лично. Когато отидох в Ал-Насър, му казах: „Отивам там и ще ти помогна да станете шампиони. Аз НЕ съм го измамил", добави селекционерът.

„Не знам кога ще приключи това. Никога не се страхувам от нищо; вече ме познавате добре. Ако се срещнем отново тук догодина, за да говорим за футбол, и ми зададете въпроси за Кристиано, ще ви отговоря", каза още Жезус.

Относно освобождаването на Бернардо Силва и информацията от Реал Мадрид, че той ще бъде на разположение за игра през уикенда, специалистът отвърна: „По-добре от мен това може да го каже само лекарят, аз не съм част от медицинския щаб. Бернардо и Фабио Силва поискаха да направят няколко упражнения с моя асистент Педро, след което Бернардо се оплака от мускулен проблем пред медицинския отдел, който вечерта ме информира, че има лек проблем. Но диагнозата не я поставям аз. Това, което медицинският щаб ми каза, е, че предвид двата дни между мачовете нямаше време Бернардо да играе в този мач. През уикенда ще има повече време… но лекарят може да каже най-точно – става дума за мускулна травма, за дискомфорт".

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