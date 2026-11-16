jabbi официално напусна Astralis след три години в организацията

Якоб "jabbi" Найгард официално вече не е част от Astralis. Датската организация потвърди напускането на състезателя след изтичането на договора му, с което приключва тригодишният му престой в клуба.

Thank you, @jabbiCS ❤️ It’s been an amazing three years, and you’ve been such a big part of the team. Thanks for all the hard work, the good memories and for being an absolute pleasure to have around, both in and outside the server. You’ll always be part of the Astralis family ⭐️ Wishing you all the best with whatever comes next! #ToTheStars — Astralis Counter-Strike (@AstralisCS) November 16, 2026

25-годишният играч беше преместен на резервната скамейка през октомври заедно с Расмус "HooXi" Нилсен. На тяхно място бяха привлечени Камил "siuhy" Шкарадек и Никита "cmtry" Самолотов.

jabbi се присъедини към Astralis през ноември 2023 г. заедно с Мартин "stavn" Лунд. В рамките на престоя си той участва с отбора на два Мейджър турнира - в Будапеща и Кьолн, а през октомври помогна на датчаните да спечелят Stake Ranked Episode 4 и да сложат край на продължителната си суша откъм трофеи.

Следващото предизвикателство пред Astralis е Мейджъра в Сингапур. За турнира тимът ще разчита на Антон "Anlelele" Хюин като временен състезател, тъй като cmtry все още фигурира в състава на FUT за VRS класацията.

Снимка: HLTV

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