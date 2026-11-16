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jabbi официално напусна Astralis след три години в организацията

  • 16 ное 2026 | 20:47
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jabbi официално напусна Astralis след три години в организацията

Якоб "jabbi" Найгард официално вече не е част от Astralis. Датската организация потвърди напускането на състезателя след изтичането на договора му, с което приключва тригодишният му престой в клуба.

25-годишният играч беше преместен на резервната скамейка през октомври заедно с Расмус "HooXi" Нилсен. На тяхно място бяха привлечени Камил "siuhy" Шкарадек и Никита "cmtry" Самолотов.

jabbi се присъедини към Astralis през ноември 2023 г. заедно с Мартин "stavn" Лунд. В рамките на престоя си той участва с отбора на два Мейджър турнира - в Будапеща и Кьолн, а през октомври помогна на датчаните да спечелят Stake Ranked Episode 4 и да сложат край на продължителната си суша откъм трофеи.

Следващото предизвикателство пред Astralis е Мейджъра в Сингапур. За турнира тимът ще разчита на Антон "Anlelele" Хюин като временен състезател, тъй като cmtry все още фигурира в състава на FUT за VRS класацията.

Снимка: HLTV

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