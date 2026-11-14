Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика

Злато и сребро за България на балканския шампионат по крос-кънтри в Койнаре

  • 14 ное 2026 | 14:37
  • 453
  • 0
Злато и сребро за България на балканския шампионат по крос-кънтри в Койнаре

Балканският шампионат по крос-кънтри в Койнаре на 14 ноември завърши със златен и сребърен медал в най-престижните дисциплини – надпреварите на 10 000 м при мъжете и 8 000 м при жените.

Иво Балабанов стана героят на българския отбор с титла при мъжете. 29-годишният Балабанов направи атака в последния километър и триумфира на отличното кросово трасе в Койнаре с 33:05 мин. 

Българският отбор е втори при мъжете след селекцията на Турция.

Девора Аврамова завоюва сребърния медал на 8 000 м с време 30:11, като само украинката Ивана Черешньовска бе по-бърза от нея с 29:49.

Другото призово класиране за България бе на Панчо Панчев, който завърши пети на 6 000 м при юношите под 20 години с време 20:10.

Една от звездите българския отбор Милица Мирчева е на 7-о място при жените на 8000 м с 31:30, което донесе и трето място на България в отборното класиране в тази категория.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Лека атлетика

В град Койнаре се откри Балканското първенство по крос кънтри

В град Койнаре се откри Балканското първенство по крос кънтри

  • 13 ное 2026 | 18:00
  • 1081
  • 0
Тежък удар за френска звезда в леката атлетика

Тежък удар за френска звезда в леката атлетика

  • 13 ное 2026 | 15:16
  • 1045
  • 0
БФЛА изготви интерактивна карта на лекоатлетическата инфраструктура

БФЛА изготви интерактивна карта на лекоатлетическата инфраструктура

  • 13 ное 2026 | 11:54
  • 661
  • 0
Специално посрещане за младежкия олимпийски медалист Стилиян Орлинов в Сливен

Специално посрещане за младежкия олимпийски медалист Стилиян Орлинов в Сливен

  • 12 ное 2026 | 15:22
  • 682
  • 0
В Плевен ще се състои първото издание на маратон “Кайлъка“ с близо 400 участници

В Плевен ще се състои първото издание на маратон “Кайлъка“ с близо 400 участници

  • 12 ное 2026 | 12:38
  • 828
  • 0
Кипчоге от Дакар: Наш дълг и да насочваме и вдъхновяваме следващото поколение

Кипчоге от Дакар: Наш дълг и да насочваме и вдъхновяваме следващото поколение

  • 12 ное 2026 | 12:24
  • 587
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България се отказа от националния си отбор - Люксембург, Естония и Исландия събират в пъти повече публика от нас

България се отказа от националния си отбор - Люксембург, Естония и Исландия събират в пъти повече публика от нас

  • 14 ное 2026 | 14:47
  • 9128
  • 52
Дяков: „Срамно“ е мека дума за представянето ни, трябва авторитет като Станимир Стоилов

Дяков: „Срамно“ е мека дума за представянето ни, трябва авторитет като Станимир Стоилов

  • 14 ное 2026 | 16:06
  • 348
  • 0
България в четвърта урна на жребия за Евро 2028

България в четвърта урна на жребия за Евро 2028

  • 14 ное 2026 | 13:09
  • 9862
  • 47
Играч на ЦСКА се контузи, няма да пътува с националите за Естония

Играч на ЦСКА се контузи, няма да пътува с националите за Естония

  • 14 ное 2026 | 13:15
  • 12426
  • 36
Левски прави всичко възможно, за да има по-голяма подкрепа в Марсилия

Левски прави всичко възможно, за да има по-голяма подкрепа в Марсилия

  • 14 ное 2026 | 12:35
  • 6025
  • 28
Марек 1:3 Черноморец, Милетич намали изоставането на домакините

Марек 1:3 Черноморец, Милетич намали изоставането на домакините

  • 14 ное 2026 | 15:15
  • 4634
  • 9