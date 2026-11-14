Злато и сребро за България на балканския шампионат по крос-кънтри в Койнаре

Балканският шампионат по крос-кънтри в Койнаре на 14 ноември завърши със златен и сребърен медал в най-престижните дисциплини – надпреварите на 10 000 м при мъжете и 8 000 м при жените.

Иво Балабанов стана героят на българския отбор с титла при мъжете. 29-годишният Балабанов направи атака в последния километър и триумфира на отличното кросово трасе в Койнаре с 33:05 мин.

Българският отбор е втори при мъжете след селекцията на Турция.

Девора Аврамова завоюва сребърния медал на 8 000 м с време 30:11, като само украинката Ивана Черешньовска бе по-бърза от нея с 29:49.

Другото призово класиране за България бе на Панчо Панчев, който завърши пети на 6 000 м при юношите под 20 години с време 20:10.

Една от звездите българския отбор Милица Мирчева е на 7-о място при жените на 8000 м с 31:30, което донесе и трето място на България в отборното класиране в тази категория.

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