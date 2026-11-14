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Сеул отделя над 1 милион долара за финала на Worlds 2027 и съпътстващия Fan Fest

  • 14 ное 2026 | 15:42
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Сеул отделя над 1 милион долара за финала на Worlds 2027 и съпътстващия Fan Fest

Управлението на корейската столица Сеул е заложил над 1,02 млн. долара в проектобюджета си за 2027 г. за организацията на финала на световното първенство по League of Legends и съпътстващия Fan Fest.

Средствата се очаква да покрият основно наема на залата и разходи, свързани с настаняването. Бюджетът все още трябва да бъде одобрен.Финалът ще се проведе в новата Seoul Arena, чието откриване е планирано за юни 2027 г. Съоръжението ще има капацитет до 28 000 души.

Worlds 2027 ще се организира в Япония и Южна Корея, като Swiss фаза ще бъде в Нагоя, а елиминационната част - в Сеул.

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