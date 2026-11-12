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България с първи финалисти на Световното по скокове на батут

  • 12 ное 2026 | 09:43
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България с първи финалисти на Световното по скокове на батут

Елена Михайлова и Ивилин Маджаров са първите български финалисти на Световното първенство по скокове на батут в Китай. Двамата намериха място сред най-добрите осем в смесените синхронни скокове във възрастовата група 11-12 години.

Състезателите продължават за финала с трети резултат от 45.89 точки, въпреки че в квалификациите оценката им беше четвърта. Според регламента обаче право на участие на финала има само една двойка от държава.

Другата българска двойка - Георги Беловодски и Никол Филипова, завърши на девето място с 42.65 точки.

В квалификациите във възраст 11-12 години участваха общо 17 двойки.

Световното първенство продължава днес с квалификациите в олимпийската дисциплина във възрастовата група 17–21 години. България ще бъде представена от Калоян Петров, Пресиян Въндев и Марияна Узунова.

Догодина шампионатът на планетата ще се проведе в София. България пое домакинството от Китай, след като в Нандзин президентът на Българската федерация по скокове на батут Стоян Димитров прие символично флага от първия вицепрезидент на Международната федерация по гимнастика (FIG) Али Ал-Хитми.

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