Локомотив (ГО) победи Шумен 61 в дербито на мъжкото хандбално първенство

Шампионът Локомотив (Горна Оряховица) победи Шумен 61 с 25:24 (14:12) като гост в дербито от 6-ия кръг на "А" РХГ на България при мъжете. В повторение на миналогодишния финал за титлата "железничарите" отново триумфираха срещу съперника и с 10 точки останаха в челото на класирането, въпреки че отстъпиха първото място с гол по-слаба голова разлика от Фрегата (Бургас), който спечели убедително срещу гостуващия Левски с 38:25 (18:10) в друг мач от кръга.

Двубоят в Шумен беше равностоен през по-голямото част от първото полувреме, но след 10:10 гостите успяха да вземат аванс в края на частта и се оттеглиха при 14:12 в своя полза на почивката. През второто полувреме Локомотив увеличи преднината си до 20:15, която поддържаха до 25:20, а в последните пет минути домакините успяха да вкарат четири безответни попадения и се доближиха само на гол, но за повече нямаха сили.

Чардафон (Габрово) също събра 10 точки след домакински успех над Пирин 64 (Гоце Делчев) с 32:27 (18:13), но остава на третото място. Спартак (Варна) запази четвъртата позиция със 7 точки, след като надделя убедително 33:20 (18:10) в собствената си зала над последния в подреждането Добруджа (Добрич), който единствен продължава без победа в елита досега. Осъм (Ловеч) се изкачи на петото място с 6 точки след 33:26 (15:12) над гостуващия НСА (София).

Срещи от 6-ия кръг на първенството в "А" РХГ на България при мъжете:

Чардафон (Габрово) - Пирин 64 (Гоце Делчев) - 32:27 (18:13)

Спартак (Варна) - Добруджа (Добрич) - 33:20 (18:10)

Фрегата (Бургас) - Левски (Левски) - 38:25 (18:10)

Шумен 61 - Локомотив (Горна Оряховица) - 24:25 (12:14)

Осъм (Ловеч) - НСА (София) - 33:26 (15:12)

Лидери в класирането са Фрегата, Локомотив (Горна Оряховица) и Чардафон с по 10 точки, пред Спартак със 7, Осъм с 6, Шумен с 5, НСА и Пирин с по 4, Левски с 3 и Добруджа с 1 точка.

Снимка: официална Фейсбук страница на ХК "Шумен 61" Шумен

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