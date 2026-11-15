Джон Джоунс се радва, че Сирил Ган е шампионът

Джон Джоунс може и да тренира под ръководството на същите треньори като Джош Хокит, но определено не е сред почитателите на претендента в тежка категория.

Сирил Ган надделя над Джош Хокит и защити титлата си

Хокит загуби оспорван двубой срещу действащия шампион в тежка категория Сирил Ган на UFC 334 в събота вечер. Американецът наложи изключително високо темпо срещу французина, известен с прякора „Bon Gamin“, но силите му започнаха да се изчерпват в четвъртия и петия рунд. В крайна сметка той отстъпи с единодушно съдийско решение – 48:47 и в трите съдийски карти.

На практика почти всички, които наблюдаваха срещата, останаха впечатлени от представянето на Хокит. Но не и Джоунс.

„Едни и същи треньори, различни резултати“, заяви Джоунс, припомняйки собствената си победа над Ган през 2023 година. „Свали си ръката, Хокит! Браво, французино!“

Въпреки че и двамата се подготвят под ръководството на Грег Джаксън и Майк Уинкълджон, напрежението между Джоунс и Хокит продължава да нараства. Хокит беше сред най-гласовитите критици на Джоунс, след като неговият протеже Гейбъл Стивсън беше нокаутиран през септември.

„Това е най-невероятното съвпадение“, написа Джоунс в социалната мрежа X, известна преди като Twitter. „Почти всеки боец, който говори глупости по мой адрес, в крайна сметка губи следващия си мач. Кълна се, че това се случва от години. Странно.“

Bro, I know it’s the craziest coincidence. Almost every single fighter that talks crap about me ends up losing the next fight. I swear it’s been that way for years. Weird. — Jonny Meat (@JonnyBones) November 15, 2026

Категоричната победа на Джоунс над Ган само за две минути изглежда още по-впечатляваща сега, след като французинът спечели безспорната титла в тежка категория, побеждавайки Алекс Перейра и Джош Хокит.

Сега при всяка победа на Ган феновете припомнят колко лесно „Боунс“ успя да се справи с него.

I’m not gonna lie, it’s kind of nice. — Jonny Meat (@JonnyBones) November 15, 2026

„На този етап Сирил Ган върши работата на Джоунс вместо него“, написа един фен в X.

„Няма да лъжа, доста ми е приятно“, отговори Джоунс.

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