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Латвия и Армения разделиха точките в последния си мач от групата

  • 15 ное 2026 | 18:16
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Латвия и Армения разделиха точките в последния си мач от групата

Латвия и Армения завършиха наравно 0:0 в последния си двубой от група 2 на Лига C в Лигата на нациите. Двата отбора не успяха да намерят път към гола на стадион „Сконто“ в Рига и приключиха участието си в турнира без промяна в класирането.Армения имаше по-добри позиции преди срещата, но не успя да се възползва от възможностите си, за да стигне до победа като гост.

Латвийците също не намериха необходимата ефективност в атака и в крайна сметка двата тима поделиха точките. Така Армения завърши на трето място в групата с 6 точки, докато Латвия остана на последната четвърта позиция с 2 пункта. Черна гора и Кипър заеха първите две места в крайното класиране.

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Снимки: Gettyimages

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