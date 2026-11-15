Манчини се лиши от още четирима играчи за мача на Италия с Белгия

Селекционерът на Италия Роберто Манчини е оставил още четирима играчи извън своя състав за тазвечерното гостуване на Белгия от последния кръг на груповата фаза в Лигата на нациите, съобщават местните медии.
Манчини потвърди, че Италия ще бъде без Фратези и Камбиаги в Брюксел
Както е известно, след домакинската победа над Франция с 3:1 лагерът на тима беше напуснат от контузилите се халфът Давиде Фратези и крилото Николо Камбиаги. Освен тях, от днешния мач ще отсъстват бранителите Федерико Гати и Матео Палма, полузащитникът Самуеле Ричи и нападателят Себастиано Еспозито, който беше титуляр в предишния мач, но има физически проблеми. За сметка на това, Манчини е добавил четирима играчи, на които въобще не разчиташе за двубоя с „петлите“. Става въпрос за бранителя Хонест Аханор, полузащитника Николо Пизили и атакуващите халфове Матия Либерали и и Алфаджо Сисе, които ще имат възможността да запишат своя дебют.
Мачът между Белгия и Италия в Брюксел стартира в 21:45 часа, като той ще реши кой от двата тима ще продължи към финалната фаза на Лига на нациите.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages