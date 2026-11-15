Манчини се лиши от още четирима играчи за мача на Италия с Белгия

Селекционерът на Италия Роберто Манчини е оставил още четирима играчи извън своя състав за тазвечерното гостуване на Белгия от последния кръг на груповата фаза в Лигата на нациите, съобщават местните медии.

Манчини потвърди, че Италия ще бъде без Фратези и Камбиаги в Брюксел

Както е известно, след домакинската победа над Франция с 3:1 лагерът на тима беше напуснат от контузилите се халфът Давиде Фратези и крилото Николо Камбиаги. Освен тях, от днешния мач ще отсъстват бранителите Федерико Гати и Матео Палма, полузащитникът Самуеле Ричи и нападателят Себастиано Еспозито, който беше титуляр в предишния мач, но има физически проблеми. За сметка на това, Манчини е добавил четирима играчи, на които въобще не разчиташе за двубоя с „петлите“. Става въпрос за бранителя Хонест Аханор, полузащитника Николо Пизили и атакуващите халфове Матия Либерали и и Алфаджо Сисе, които ще имат възможността да запишат своя дебют.

🚨🇮🇹 Cissé and Liberali get their Italy opportunity! Roberto Mancini has included Cissé, Liberali, Ahanor and Pisilli in Italy’s matchday squad to face Belgium. Frattesi and Cambiaghi miss out through injury, while Sebastiano Esposito, Ricci, Gatti and Palma are also absent from the list. Who would you like to see start? 👀 — Burle Junior (@BurleJunior) November 15, 2026

Мачът между Белгия и Италия в Брюксел стартира в 21:45 часа, като той ще реши кой от двата тима ще продължи към финалната фаза на Лига на нациите.

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Снимки: Gettyimages