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Тухел към испанските журналисти: Изопачихте думите ми и веднага изтичахте при вашия треньор

  • 14 ное 2026 | 23:13
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Тухел към испанските журналисти: Изопачихте думите ми и веднага изтичахте при вашия треньор

Селекционерът на националния отбор на Англия Томас Тухел изрази недоволство от начина, по който испанските медии предадоха изказванията му преди двубоя с Испания в Мадрид. Специалистът подчерта, че думите му относно потенциални расистки прояви са били напълно изкривени.

Повод за напрежението стана по-ранно изказване на Тухел, в което той отбеляза, че ще напомни на своите футболисти за протоколите на УЕФА при евентуални расистки инциденти. В отговор наставникът на „Ла Роха“ Луис де ла Фуенте заяви категорично: „Предайте му, че в Испания няма расизъм. Ситуацията е същата като в Англия – ние не сме расисти“.

Германският специалист побърза да внесе яснота и да охлади напрежението между двата лагера:

Де ла Фуенте: Странно е, че испанските футболисти са по-евтини от английските, при положение че са по-добри
Де ла Фуенте: Странно е, че испанските футболисти са по-евтини от английските, при положение че са по-добри

„Бях изключително учтив, а вие веднага изтичахте при вашия треньор с твърдението, че съм нарекъл Испания расистка държава. Никога не съм казвал подобно нещо. Точно така функционира пресата понякога. Съблекалнята е мястото, където има най-малко расизъм в света.“

Тухел допълни, че винаги залага на взаимното уважение и очаква спортсменска атмосфера по трибуните:

„Коментирах темата, но думите ми бяха изопачени. Никъде не очаквам да се сблъскам с расизъм и ако това се случи, би било огромна изненада за мен. Аз ще съм първият, който ще се обяви против такива действия. На въпрос какво би станало при евентуален инцидент, просто отговорих, че съществува ясен протокол. Нищо повече. Не очаквам никакви проблеми на терена.“

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Снимки: Imago

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