Швеция потрепери, въпреки че имаше аванс от три гола

Швеция си гарантира първото място в група 4 на Лига "В" и промоция, след като спечели с 3:2 домакинството си на Босна и Херцеговина. Отборът на Греъм Потър изигра много силно първо полувреме, след което водеше с три гола. След почивката обаче скандинавците допуснаха два гола и трябваше да треперят в края преди да стигнат до успеха.

Шведите поведоха с 2:0 още в 11-ата минута. Даниел Свенсон откри резултата, след като засече с глава центриране на Еланга. За него това бе първи гол за националния отбор. Виктор Гьокереш удвои от дузпа, която бе отсъдена за нарушение срещу него. Доминацията на домакините продължи и Александър Исак се разписа, но попадението бе отменено поради засада. В добавеното време на първото полувреме Гьокереш отбеляза втора дузпа, отсъдена за нарушение на Колашинац срещу Свенсон.

Viktor Gyokeres becomes the first player to score in EIGHT consecutive Nations League matches ⚽ The Arsenal striker converted two penalties as Sweden beat Bosnia & Herzegovina 3-2 👏 https://t.co/sWd41dvkaJ — Premier League (@premierleague) November 14, 2026

Мачът изглеждаше приключил, но в началото на втората част Армин Гигович върна Босна в мача. Роденият в Швеция халф се разписа с удар с глава и надеждите на гостите се възобновиха. Вратарят на домакините Виктор Йохансон на два пъти трябваше да се намесва преди да получи нов гол в 62-ата минута. Тогава Колашинац се разписа, след като засече с глава центриране на Алайбегович от ъглов удар. Последваха тежки минути за шведите, а Амар Мемич пропусна блястяща възможност да изравни. Той стреля покра йвратата, а по-късно бе спрян след блестящо спасяване на Йохансон.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago