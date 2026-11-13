Русия ще иска компенсации от Германия, ако Сборная не бъде допусната до Световното

Руската федерация по хокей на лед заплаши, че ще поиска компенсации от домакина Германия, ако нейният национален отбор не бъде допуснат до светвното първенство през 2027 година, съобщава ДПА.

Според източника, от руска страна вече има отправено условие условие към Етичната комисия на Международната федерация по хокей на лед (IIHF), която също е против връщането на руските отбори. Решение на Спортния арбитражен съд в Лозана от октомври обаче дава право на руснаците да се завърнат на международната сцена, от която бяха изключени през 2022 година.

Властите в Германия вече заявиха, че провеждането на световното първенство ще се окаже практически невъзможна задача, ако в него бъдат допуснати руснаците. Властите в Канада, където трябва да се състои световното първенство за младежи, пък вече заявиха, че няма да дадат визи на руските хокеисти.

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"Ако Канада и Германия откажат да допуснат руските отбори до участие, ние ще изискаме компенсации и ще поискаме отлагането на световните първенства, както и налагането на санкции на организаторите", заяви шефът на руската федерация Владислав Третяк.

През тази седмица Финландия и Норвегия съобщиха, че няма да издават визи на руските спортисти.

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