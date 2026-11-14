Сръбска бригада ще свири последния мач на България в Лигата на нациите

Последният двубой на България от тазгодишното издание на турнира Лига на нациите ще бъде ръководен от изцяло сръбска бригада. За главен рефер на мача с Естония е определен Ненад Минакович, а негови асистенти са Никола Борович и Бошко Божович.
Четвърти съдия е Новак Симович, а за ВАР ще отговарят Момчило Маркович и Павле Томич. Сблъсъкът на стадион "Ле Кок Арена" в Талин е в понеделник (16 ноември) от 19:00 часа.
Позор! Исландия размаза България
"Лъвовете" вече изгубиха своите шансове за продължаване напред и срещата се явява с по-голямо значение за домакините, които ще преследват първото място в група C4. Към момента естонците заемат втората позиция, изоставайки на две точки от лидера Исландия. Родните национали са трети, а Люксембург е четвърти.
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Дотук България записа една победа, едно равенство и три загуби в надпреварата. Нашите спечелиха гостуването си на Люксембург и направиха хикс с Естония у дома. Пораженията дойдоха от Люксембург на "Колежа", както и в двете срещи с исландците.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago