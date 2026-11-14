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В Исландия за България: Най-слабият ни съперник! Дори Фарьорските острови не бяха толкова зле

  • 14 ное 2026 | 14:07
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В Исландия за България: Най-слабият ни съперник! Дори Фарьорските острови не бяха толкова зле

Тежкото поражение на България с 0:5 от Исландия на стадион „Христо Ботев“ предизвика сериозен отзвук не само у нас, но и извън страната. Докато българските фенове приеха резултата като поредния голям срам за националния отбор, в Исландия победата беше отпразнувана с огромна еуфория.

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Местните медии определиха представянето на тима на Арнар Гунлаугсон като впечатляващо, а специално внимание беше отделено на Андри Лукас Гудьонсен. Нападателят отбеляза три гола в Пловдив и се превърна в големия герой за своя отбор.

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Исландските издания подчертават категоричното превъзходство на гостите, които контролираха събитията на терена и не оставиха почти никакви шансове на България. Успехът с 5:0 в Пловдив дойде след победа с 3:0 в първия двубой между двата отбора и затвърди отличното представяне на исландците в турнира.

Сред основните акценти в публикациите са хеттрикът на Гудьонсен, попадението на Ори Стейн Оскарсон и автоголът в началото на второто полувреме, който допълнително улесни задачата на гостите.

Mbl.is обърна специално внимание на нападателното дуо на Исландия със заглавието: „Футболистите ни просто не могат да спрат да бележат“.

Друго заглавие на изданието беше посветено на впечатляващото постижение на Гудьонсен: „Вижте хеттрика на Андри: Вече има повече голове от дядо си?“.

С трите си попадения срещу България нападателят изпревари по голове за националния отбор своя дядо Арнор Гудьонсен, като продължава да преследва постиженията на баща си Ейдур.

16 България 0:5 Исландия

Още по-остри бяха реакциите в социалните мрежи. Част от исландските привърженици не скриха изумлението си от безпомощното представяне на българския национален отбор.

Един от коментарите привлече особено внимание:

„Най-слабият отбор, срещу когото сме играли. Дори Фарьорските острови не бяха толкова зле в най-лошите си дни“.

Думите са показателни за впечатлението, което България остави у съперника след двете тежки загуби.

16 България 0:5 Исландия

Поражението в Пловдив намери място и в обзора на международни спортни издания и агенции, сред които The Guardian. Основният акцент в анализите е огромната разлика между двата отбора по отношение на ефективността и създаването на голови положения.

Статистиката от срещата допълнително подчертава проблемите на България. Дори в периодите, когато домакините са имали по-голямо притежание на топката, това не се е превърнало в реално игрово предимство.

Исландия беше далеч по-опасният отбор, създаде значително повече чисти положения и наказа почти всяка сериозна грешка в българската отбрана.

Така вечерта в Пловдив се превърна в истински празник за исландския футбол, но и в поредния болезнен момент за българския национален отбор.

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