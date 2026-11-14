Русев: Толкова си можем

Крилото на националния отбор Георги Русев бе разочарован от поражението на тима ни с 0:5 от Исландия. Играчът на ЦСКА 1948 призна, че съперникът е бил значително по-добър от нас и логично е постигнал изразителната победа.

Позор! Исландия размаза България

“Толкова си можем. Не сме на нивото на Исландия. Те бяха с класи над нас и закономерно ни победиха с такъв резултат. Имахме достатъчно мотивация, но пак казвам - много по-добри от нас. Срамна загуба, няма какво да си оправдаваме. Не успяхме да създадем изобщо ситуации и през второто полувреме резултатът стана доста сериозен. Ще направим всичко възможно да измием този срам срещу Естония”, каза Русев.

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