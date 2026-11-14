Лазаров: Има такива ситуации, лошо е, че паднахме толкова в дебюта ми

Нападателят на Черно море Георги Лазаров дебютира за националния тим на България в днешната загуба с 0:5 от Исландия.

“Има такива ситуации във футбола. Не успяхме да направим това, което се изискваше. Ще се опитаме да оправим грешките и да излезем с положителен резултат в следващия мач. Липсваше компактност, но ще гледаме пак мача и ще анализираме.

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Чувството да носиш фланелката на България е хубаво. Лошо е, че паднахме толкова в дебюта ми, но е радващо, че се дава шанс на млади футоблисти", каза 22-годишният футболист след поражението.

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