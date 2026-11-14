"Sportal Fight Club" с Атанас Божилов, който не спира да търси предизвикателства

Една от емблемите на българския кикбокс се качва на ринга на 5-и декември в търсене на 26-та победа в международната верига SENSHI.

Атанас Божилов ще се изправи срещи англичанина Бартоломей Хорват в двубой по правилата на KWU Full Contact в “Двореца на културата и спорта” във Варна. Бургазлията бе виртуален гост в рубриката “Sportal Fight Club” три седмици преди поредното му предизвикателство.

Бившият европейски шампион на SENSHI сподели как преминава подготовката му на специализирания лагер на SENSHI във Варна и какво го мотивира да търси още спортни предизвикателства и през 2027-а.

40-годишният пионер на българския кикбокс разкри обаче, че следващата година може и да бъде последна в състезателната му кариера.

Вижте цялото интервю със световния шампион на WAKO PRO от 2019-а, в което той разказва за важността на хранене, тренировки и уменията на ринга, за да постигнеш спортно дълголетие:

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