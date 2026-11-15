Албания се завърна в Лига „В“, ВАР спаси Лапоухов от дузпа

Националният отбор на Албания спечели с 2:0 прекия си сблъсък с Беларус в Будапеща от последния кръг на група „С1“ в Лига на нациите и така си осигури промоция в следващото издание на турнира. Цял мач за символичните домакини записаха двама играчи на ЦСКА – вратарят Фьодор Лапоухов и халфът Макс Ебонг.

В 17-ата минута напречната греда спаси стража на беларусите след удар на Кристиян Аслани. В 28-ата минута обаче Лапоухов беше безпомощен при изстрела, с който Рей Манай се разписа от границата на наказателното поле, като нападателят се възползва от грешка на Кирил Гоманов. В 57-ата минута албанците стигнаха до втори гол, дело на Елсейд Хисай, като в този случай Лапоухов беше подлъган от рикошет в крака именно на Кирил Гоманов. Шест минути по-късно главният съдия посочи бялата точка след нарушение на вратаря на ЦСКА срещу Казим Лачи, но проверка на ВАР отмени дузпата и отсъди засада на Рей Манай.

✅ CONFIRMED Albania 🇦🇱 is promoted to League B and secures Pot 3 in EURO qualifiers! Belarus 🇧🇾 locked in Pot 4 and will have to play B/C playoffs. https://t.co/0i82pMkpvJ — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 15, 2026

С тази победа Албания завърши първи в групата с актив от 13 точки и така се завърна обратно в Лига „B“. Беларус пък ще играе бараж за промоция, след като финишира втори с 10 пункта, колкото има и третата Финландия, но с по-лоши показатели в преките сблъсъци помежду им. Последен остана Сан Марино без нито една спечелена точка.

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