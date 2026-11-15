Финландия спечели с хокеен резултат срещу Сан Марино и стигна до второто място в групата

Финландия постигна убедителна победа със 7:2 над Сан Марино в последния си мач от група C1 на Лигата на нациите и си осигури второто място в крайното класиране благодарение на по-добрата голова разлика. Домакините решиха до голяма степен всичко още преди почивката, когато отбелязаха пет попадения. Адриан Сванбак даде аванс на финландците в 8-ата минута, а Лео Валта удвои девет минути по-късно. В 20-ата Сванбак се разписа за втори път, но Никола Нани върна един гол за гостите от дузпа в 26-ата минута. Йоел Похянпало обаче отбеляза два пъти в 36-ата и 42-рата минута и осигури комфортна преднина на своя тим.

След почивката Финландия продължи да контролира двубоя. В 70-ата минута Даниел Хаканс увеличи преднината на домакините на 6:1, но шест минути по-късно Никола Нани отбеляза второто си попадение в срещата. В 78-ата минута Сванбак оформи своя хеттрик и сложи точка на спора с гол за крайното 7:2.С този успех Финландия събра 7 точки и изпревари по голова разлика Черна гора, за да завърши на второ място в групата. Сан Марино остана на последната позиция без спечелен пункт.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages