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Фриц и Тиранте ще играят на финала в Стокхолм

  • 13 ное 2026 | 20:20
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Фриц и Тиранте ще играят на финала в Стокхолм

Американският тенисист Тейлър Фриц достигна финала на турнира по тенис АТП 250 в Стокхолм.

В полуфиналите, водачът в схемата и поставен под номер 10 в света американец победи италианеца Лоренцо Музети с 6:4, 6:2. Мачът продължи 1 час и 3 минути.

Фриц пласира 7 аса, допусна 1 двойна грешка и реализира 3 от 4 точки за пробив. Музети имаше 3 аса и 1 двойна грешка.

На финала Фриц ще се изправи срещу аржентинеца Тиаго Агустин Тиранте, който в другия полуфинал надигра четвъртия в схемата чилец Алехандро Табило със 7:5, 7:6(1) .

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