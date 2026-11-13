Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят

КАФ търси домакини за следващите три издания за Купата на африканските нации

  • 13 ное 2026 | 16:09
  • 146
  • 0
КАФ търси домакини за следващите три издания за Купата на африканските нации

Африканската футболна конфедерация (КАФ) търси домакини за следващите три издания на континенталната надпревара за Купата на африканските нации, след като се отказа от решението да провежда турнира веднъж на всеки четири години, пише агенция "Ройтерс".

През миналия месец КАФ реши да запази досегашния формат на провеждане на надпреварата веднъж на две години и сега търси домакини за изданията през 2028-а, 2031-ва и 2033-та.

От организацията са се свързали с 54-те асоциации членки и са ги поканили да се кандидатират да приемат някой от следващите три турнира. Крайният срок за подаване на заявления е следващият вторник, а до 8 декември трябва да бъдат подадени всички документи.

Изданието на Купата на африканските нации през следващата година ще се проведе в Кения, Танзания и Уганда между 19 юни и 17 юли. До момента в КАФ са получени три кандидатури за домакинство през 2028-а - от Етиопия и от Мароко, както и съвместно заявление от Ботсвана, Намибия, Република Южна Африка и Зимбабве.  

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Кенан Йълдъз ще се завърне в игра след месец

Кенан Йълдъз ще се завърне в игра след месец

  • 13 ное 2026 | 16:22
  • 2
  • 0
Карик се прости с Манчестър Юнайтед: За мен бе огромна чест да водя клуба, който обичам

Карик се прости с Манчестър Юнайтед: За мен бе огромна чест да водя клуба, който обичам

  • 13 ное 2026 | 16:16
  • 118
  • 0
Чави: Мален е важен за мен, трябва да е важен и за отбора

Чави: Мален е важен за мен, трябва да е важен и за отбора

  • 13 ное 2026 | 16:05
  • 242
  • 0
Почетино се прости с националния отбор: Да представлявам САЩ бе огромна чест

Почетино се прости с националния отбор: Да представлявам САЩ бе огромна чест

  • 13 ное 2026 | 15:50
  • 348
  • 0
Бекъм влиза в "Залата на славата" в САЩ

Бекъм влиза в "Залата на славата" в САЩ

  • 13 ное 2026 | 15:36
  • 415
  • 0
Барселона финализира емисия облигации на стойност 300 млн. евро

Барселона финализира емисия облигации на стойност 300 млн. евро

  • 13 ное 2026 | 15:34
  • 401
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски представи нов директор, работил в Милан и Рома

Левски представи нов директор, работил в Милан и Рома

  • 13 ное 2026 | 14:39
  • 5884
  • 39
Официално: Почетино пое Манчестър Юнайтед

Официално: Почетино пое Манчестър Юнайтед

  • 13 ное 2026 | 14:30
  • 5881
  • 15
България пее само за победа!

България пее само за победа!

  • 13 ное 2026 | 07:54
  • 20224
  • 74
Да си резерва във Формула 1 не е "смъртна присъда"

Да си резерва във Формула 1 не е "смъртна присъда"

  • 13 ное 2026 | 08:47
  • 12961
  • 25
Рафиня почти се разплака на пресконференция на Бразилия: Винаги съм показвал колко много искам да съм тук

Рафиня почти се разплака на пресконференция на Бразилия: Винаги съм показвал колко много искам да съм тук

  • 13 ное 2026 | 10:28
  • 7732
  • 8
Само 10 точки делят Везенков от топ 10 на Евролигата за всички времена

Само 10 точки делят Везенков от топ 10 на Евролигата за всички времена

  • 13 ное 2026 | 15:58
  • 568
  • 0