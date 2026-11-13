КАФ търси домакини за следващите три издания за Купата на африканските нации

Африканската футболна конфедерация (КАФ) търси домакини за следващите три издания на континенталната надпревара за Купата на африканските нации, след като се отказа от решението да провежда турнира веднъж на всеки четири години, пише агенция "Ройтерс".

През миналия месец КАФ реши да запази досегашния формат на провеждане на надпреварата веднъж на две години и сега търси домакини за изданията през 2028-а, 2031-ва и 2033-та.

От организацията са се свързали с 54-те асоциации членки и са ги поканили да се кандидатират да приемат някой от следващите три турнира. Крайният срок за подаване на заявления е следващият вторник, а до 8 декември трябва да бъдат подадени всички документи.

Изданието на Купата на африканските нации през следващата година ще се проведе в Кения, Танзания и Уганда между 19 юни и 17 юли. До момента в КАФ са получени три кандидатури за домакинство през 2028-а - от Етиопия и от Мароко, както и съвместно заявление от Ботсвана, Намибия, Република Южна Африка и Зимбабве.

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