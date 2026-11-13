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Чави: Мален е важен за мен, трябва да е важен и за отбора

  • 13 ное 2026 | 16:05
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Чави: Мален е важен за мен, трябва да е важен и за отбора

Старши треньорът на националния отбор на Нидерландия Чави Ернандес е решен да се справи по възможно най-добрия начин с управлението на формата на Донийл Мален в селекцията, докато нападателят се подготвя за ново начало с „оранжевите“. Въпреки отличната си резултатност в тима на Рома в Серия А, Мален изпитва трудности да пренесе тази ефективност в националния тим. Чави си е поставил за лична мисия да разгърне потенциала на нападателя на международната сцена, наблягайки на значението на психическата устойчивост и вярата в собствените сили.

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„Опитваме се да му вдъхнем увереност. Той иска да покаже на какво е способен“, обясни селекционерът на Нидерландия, цитиран от NOS. „Дониел е важен за мен, а трябва да бъде важен и за отбора. В Италия той се справя отлично. Трябва да се възползваме от това. За мен той е централен нападател“, добави Чави Ернандес преди домакинство срещу Гърция в турнира Лига на нациите. През настоящата календарна година Донийл Мален има 22 гола - постижение, което го нарежда пред звезди като Хари Кейн и Килиан Мбапе в най-силните европейски първенства.

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Снимки: Gettyimages

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