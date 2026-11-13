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Тежък удар за френска звезда в леката атлетика

  • 13 ное 2026 | 15:16
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Тежък удар за френска звезда в леката атлетика

Френската атлетка Ориана Лазрак Клас, която е европейска вицешампионка в седмобоя през 2024 година в Рим, е наказана за 22 месеца, след като не е дала адрес, на който да й бъде взета допинг проба, съобщиха от Комитета за почтеност в леката атлетика (AIU).

"Дисциплинарната комисия наказа Ориана Лазрак Клас за 22 месеца, считано от 26 март 2026 за това, че не е предоставила адрес за допинг проба", написаха от AIU за състезателката, която е със спрени права от март, а резултатите й от 10 ноември 2025 насам са анулирани.

Според решението на Дисциплинарната комисия има три отказа на 27-годишната Лазрак Клас да даде адрес за допинг проба между февруари и ноември 2025 година. Тя не протестира срещу първите две нарушения, а само срещу третото. Комисията е преценила, че тя не е искала умишлено да избегне контрола, но е проявила "безрасъдство и небрежност", които не са съвместими с професионалния спорт.

Атлетката очарова феновете с неизчерпаемата си енергия и екстравагантния си грим. Тя зае 16-о място на Олимпийските игри в Париж. През 2025 година се бори със серия от контузии.

В началото на 2026 покрива норматива за участие на петобой на Световното първенство в полския град Торун, но след това се отказва заради контузия, по-късно е със спрени права.

Ако не обжалва наказанието през Спортния арбитражен съд в Лозана, тя ще бъде наказана до януари 2028 година. Това е само няколко месеца преди Олимпийските игри в Лос Анджелис.

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