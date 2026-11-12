Британски маратонец с наказание за положителна допинг проба

Състезателят по маратон от Великобритания и Уелс Джош Грифитс бе наказан с лишаване от състезателни права за срок от три месеца след положителна допинг проба. Санкцията бе наложена от Звеното за почтеност в леката атлетика (AIU) след участието му на градския маратон в Белфаст през май.

В организма на 33-годишния атлет е било установено наличие на бензоилекгонин – метаболит, който се отделя в тялото при обработката на кокаин. Въпреки че Грифитс не успя да докаже по какъв начин субстанцията е попаднала в системата му, от AIU приеха, че приемът е бил извънсъстезателен период и няма отношение към спортните му резултати.

Наказанието на състезателя влиза в сила от датата на изслушването на 19 юни 2026 година, като паралелно с това всички негови постижения, постигнати между 3 май (деня на надпреварата в Белфаст) и края на санкцията, са анулирани. Грифитс прие констатациите за извършено нарушение на антидопинговите правила и наложеното наказание.

Бегачът от Кармартъншър доби широка популярност през 2017 година, когато изненадващо завърши като най-бързият британец на Лондонския маратон в ролята си на клубен състезател, което му донесе квота за Световното първенство същата година. След този успех той стана професионалист и през 2021 година се класира на осмо място в Лондон. Грифитс има участия с екипа на Великобритания на световните първенства през 2017 и 2022 година, а през 2018 година защитаваше цветовете на Уелс на Игрите на Британската общност.

Според официалния доклад на комисията, при първоначалното съобщение за резултата атлетът е заявил, че това е “напълно невъзможно“ и че вероятно става въпрос за грешка. Забраненото вещество обаче е било открито и в двете проби от урина, взети след състезанието в Белфаст.

В рамките на процеса Грифитс предостави детайлна информация за придвижванията си преди състезанието на 3 май и престоя в официалния хотел на маратона, подчертавайки, че не е посещавал развлекателни събития, не е употребявал алкохол и е контактувал предимно с колеги атлети и длъжностни лица. По време на изслушванията той категорично отрече съзнателна употреба на кокаин или други упойващи вещества и представи научни доказателства, че приемът е извършен извън състезателна среда – позиция, която в крайна сметка бе приета от дисциплинарния орган.

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Снимки: Gettyimages