Елитни атлети пристигат за Маратон Бургас тази неделя

Голяма група елитни атлети от световно известни школи пристигат у нас за предстоящия тази неделя ДЗИ Маратон Бургас. След дебютното издание в класическата дистанция миналата есен, сега мнозина са амбицирани да подобрят рекордите на трасето в черноморския град. На старт в неделната утрин ще застанат бегачи с впечатляващи визитки, шампиони на маратоните в Скопие, Прищина, София, Букурещ, Загреб, Дрезден, Словения и др.

При мъжете акостиращата в Бургас кенийска “армада“ се води от Кенеди Роно, триумфирал тази година на маратоните в София и Силезия, пристигащ с респектиращ личен рекорд 2.10:02 ч. Кенеди бяга и миналата есен в Бургас, но на полумаратон. До него ще бъде още един шампион от София (при това двукратен – от 2024 и 2025 г) Шедрак Кимайо с личен рекорд 2.12:00 от Дрезден, който бе шампион и в Стара Загора 2024 г. На старт ще застанат също победителят от Букурещ тази година с 2.15:00 ч Питър Ванйоке, най-бързият от Прищина с 2.18:00 ч Джон Къриа, триумфиралият в Загреб с 2.20:00 ч Нахашон Гатинги, както и четвъртият от Скопие т.г. с 2.16:00 ч Бонфейс Мунгай.

При дамите в Бургас пристига шампионката от маратон Скопие Долфин Наягака с личен рекорд 2.32:00 ч. По улиците на черноморския град ще видим още Нанси Гитайга – победителка в Словения м.г. с 2.33:00 ч и най-бърза на полумаратона в Букурещ с 1.13:00 ч, Файт Кипсум – четвърта в София с 2.38:00 ч, Челангат Санг – триумфирала в българската столица миналата есен с 2.33:00 ч и с бронз тази година, Карен Чепквони – 25-годишната шампионка на полумаратон в София с 1.15:00 ч и др. Очакват се още участници от Мароко, Тунис, Португалия и др.

Върховите постижения са под заплаха

Личните резултати на тези атлети показват, че рекордите на трасето в Бургас ще са под сериозна заплаха тази неделя. Сегашните върхови постижения също принадлежат на кенийски атлети. В дебютното издание на класическия маратон миналата есен Дерик Нжороге финишира пръв при мъжете с 2.19:07 ч, а при дамите златото грабна Доркас Китоме с 2.49:08 ч. И двете времена вече се приемат като рекорд на трасето в Бургас, тъй като преди две години надпреварите бяха само на 10 км и на полумаратон. От известните български атлети Шабан Мустафа е заявил участие, до последно се очакват и други наши изявени бегачи на старт.

Трето издание на емблематичното за града събитие фокусира огромен интерес и се очаква отново да се превърне в празник на спорта. Старт на ДЗИ Маратон Бургас ще даде кметът на града Димитър Николов, на площада ще бъдат десетки известни личности, които ще приветстват участниците заедно с хилядите по зелените улици и булеварди на града. Метеопрогнозите за южното Черноморие са за ясно и тихо време в неделната утрин с температури малко над 10 градуса и доста добри условия за дълги бягания.

За две години Бургаският маратон удвои участниците

Рекордните над 2500 бегачи ще участват в Маратон Бургас тази неделя. Интересът към превърналото се бързо в емблематично за града събитие е много голям, като само за две години то удвои желаещите да стартират. След успешното първо издание на полумаратон Бургас през 2024-та, година по-късно бе проведен вече класически маратон, а тази есен събитието се завръща още по-мащабно и вълнуващо. Под мотото „Бягай с пулса на Бургас“ Община Бургас и Асоциация „Спорт в свободното време“ организират маратона, който ще предложи на участниците не само изпитано трасе, но и състезателни надпревари в 4 дистанции.

Общият награден фонд на Маратон Бургас е над 13 000 евро, ще бъдат отличени първите шестима на 42.195 км и медалистите на 21 км и на 10.5 км. Отделно ще са стимулите за стъпилите на почетната стълбичка при ветераните на 10.5 км, 21 км и 42.195 км. Организаторите ще отличат със специални бонуси най-добрите български атлети в класическата дистанция. Лицензираното от световната атлетическа асоциация трасе можете да видите в подробности с карта на маршрута на https://burgasmarathon.bg/za-maraton-burgas/course/.

Удобства и бърз достъп за бегачите

Бегачите ще мерят сили състезателно в 4 дистанции - 5 км, 10.5 км, 21 км и 42.195 км. Първи, точно в 9.00 ч ще потеглят участниците на 5 км, а час по-късно - в 10.00 ч заедно ще стартират атлетите на маратон и полумаратон. В 10.30 ч е началото на състезанието на 10.5 км, а междувременно в 9.05 ч. ще потеглят участниците в 1000-метровата обиколка на DECATHLON Fun Run.

Организаторите апелират участниците да бъдат в старт-финалната зона поне 30 минути преди старта на съответната дистанция. Една обиколка на трасето е близо 10 км, което означава, че за най-дългата дистанция ще се направят 4 обиколки. По маршрута ще бъдат разположени два подкрепителни пункта – на 5-и и 8-и километър, за да осигурят нужната подкрепа на атлетите. Трасето е официално сертифицирано от Световната лекоатлетическа асоциация World Athletics и Международната асоциация на маратоните и шосейните бягания AIMS, което го превръща в едно от малкото в България с международно признание.

Регистрацията затвори, без записване на място

Крайният срок за онлайн регистрация изтече на 31-ви октомври, огромният интерес изпълни всички обявени свободни номера и така отпадна възможността за записване на място. Тази есен регистрацията бе улеснена с въведена опция да се стартира и като отбор с групова заявка от минимум 5 човека, това засили корпоративното участие с отделни тимове. Всеки финиширал ще получи паметен медал веднага след завършване на състезанието. В близост до стартовата зона ще бъдат изградени шатри за съхранение на лични вещи, отделени за всяка една от дистанциите. Това ще осигури удобство и бърз достъп за бегачите преди и след състезанието. Бургас очаква своя голям спортен празник тази неделя.

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