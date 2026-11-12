Кипчоге от Дакар: Наш дълг и да насочваме и вдъхновяваме следващото поколение

Бившият световен рекордьор в маратона и една от легендите в тази дистанция Елиуд Кипчоге беше специален гост на завършилите в Дакар (Сенегал) Младежки олимпийски игри. Той изрази своето задоволство от факта, че е бил част от това голямо събитие.

“За мен е привилегия да бъда тук, в Дакар, за Младежките олимпийски игри. Това е специално място, където откриваме, наставляваме и даваме сила на следващото поколение спортисти. За мен това означава нещо повече от спорт. Става въпрос за това да вдъхновим младите хора да вярват в себе си, да следват мечтите си и да разберат ценностите, които изграждат истинския шампион. Искам да насърча младежите да уважават своя спорт, да се отнасят към него като към професия, да възприемат дисциплината и, преди всичко, да работят усърдно. Бъдещето принадлежи на следващото поколение и наш дълг е да ги насочваме и вдъхновяваме”, написа Кипчоге в “Инстаграм”.

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Снимки: Gettyimages