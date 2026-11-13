БФЛА изготви интерактивна карта на лекоатлетическата инфраструктура

Българската федерация по лека атлетика ще представи през следващата седмица интерактивна карта за състоянието на лекоатлетическата инфраструктура в България, съобщиха от централата.

Събитието, което е съвместна инициатива на Българската федерация по лека атлетика и Българския олимпийски комитет, ще се състои на 17 ноември от 11:00 часа в зала Silver на стадион „Българска армия“ в София.

Картата обхваща над 100 обекта в повече от 70 града и представя актуалното състояние на инфраструктурата, както и предизвикателствата и възможностите за нейното развитие. След представянето ще се проведе дискусия по темата.

„За домакин на събитието е избран новоизграденият стадион „Българска армия“ – едно от най-модерните спортни съоръжения в България. Реализацията на проекта чрез публично-частно партньорство между държавата и частен инвеститор е пример за възможностите за развитие на съвременна спортна инфраструктура. Именно този модел на сътрудничество ще бъде сред акцентите в предстоящата дискусия.

Участие в представянето ще вземе г-жа Весела Лечева, председател на Българския олимпийски комитет, а сред поканените официални гости са вицепрезидентът на Република България Илияна Йотова, министър-председателят Румен Радев, министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, министърът на младежта и спорта Енчо Керязов, кметове на общини и президенти на спортни федерации“, се казва в съобщението на БФЛА.

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